«Агролига» расширила кредитную линию «Мегабанка» втрое

Крупная украинская аграрная группа компаний «Агролига» (Харьковская обл.) увеличила открытую в «Мегабанке» кредитную линию в три раза – до 3,2 млн долл. в связи с расширением операционной деятельности, говорится в сообщении компании на Варшавской фондовой бирже.

Согласно сообщению, соответствующий договор заключен сроком на 3 года.

Привлеченные средства «Агролига» намерена направить на реализацию новой инвестиционной программы и пополнение оборотного капитала.

Как сообщал УНИАН, новая инвестиционная кампания «Агролиги», в частности, предусматривает увеличение земельного банка до 12,7 тыс. га до 2015 года с 7,5 тыс.га. Также компания намерена нарастить поголовье дойного стада до 1,4 тыс. голов, что на 75% больше, чем группа имеет в настоящее время.

Справка УНИАН. В работающую на украинском рынке с 1992 года группу компаний «Агролига» входят шесть фирм, которые занимаются выращиванием зерновых культур, переработкой семян подсолнечника и молочным животноводством. Компании группы обрабатывают около 7,2 тыс. га земель в Харьковской области и владеют молочным стадом из около 850 голов.

По 41,66% акций компании принадлежат ее основателям Александру Берднику и Ирине Поплавской.

В 2013 году «Агролига» планирует перейти на главную площадку Варшавской фондовой биржи, тогда как сейчас акции компании котируются на альтернативной площадке польского фондового рынка.

В 2012 году компания получила 3,16 млн евро чистой прибыли, что в 1,8 раза больше, чем в 2011 году. Выручка «Агролиги» в прошлом году увеличилась до 16,5 млн евро, что в 2,6 раза больше, чем в 2011 году. Валовая прибыль компании по итогам 2012 года выросла на 87% по сравнению с 2011 годом и составила 3,17 млн евро. Операционная прибыль «Агролиги» в прошлом году увеличилась до 3,5 млн евро с 1,9 млн евро в 2011 году.