Госказначейство открыло новые счета для платежей по единому соцвзносу

Органы Государственной казначейской службы Украины открыли новые счета для зачисления платежей по единому социальному взносу (единому взносу на общеобязательное социальное страхование), сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

«Номера счетов размещены на веб-портале Миндоходов в разделе «Реестры», - сообщили в пресс-службе. Вместе с тем, по информации Миндоходов, сейчас счета заблокированы, и о введении их в действие сообщат дополнительно.

«По всем вопросам касательно счетов, на которые надо перечислять единый взнос, следует обращаться в орган доходов и сборов по месту учета», - сообщили в Миндоходов. Кроме того, в министерстве напомнили, что в сентябре все процедуры по приему и обработке отчетов о суммах насчитанных единых взносов на общеобязательное социальное страхование, а также по учету страховых платежей в личных картах налогоплательщиков, осуществляет Пенсионный фонд.

Как сообщал УНИАН, ранее Миндоходов сообщало, что 20 сентября – крайний срок подачи отчетности по единому социальному взносу.