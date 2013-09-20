Беларусь выплатила МВФ более 83 млн долл. долга по кредиту

Минск. Беларусь осуществила очередное в 2013 году погашение основного долга по кредиту Международного валютного фонда на сумму 83,4 млн долл.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве финансов Беларуси.

«20 сентября 2013 года Республика Беларусь во исполнение своих обязательств по кредиту стенд-бай МВФ осуществила очередное погашение основного долга в размере 54,7 млн СДР (эквивалентно 83,4 млн долл.)», - отметили в Минфине Беларуси.

По данным Минфина, в январе-июле 2013 года в рамках выполнения обязательств перед МВФ по кредиту стенд-бай было выплачено 956,4 млн долл.

Как сообщал УНИАН, наибольшие выплаты в 2013 году приходятся на апрель, июнь и октябрь – в эти месяцы Беларусь должна выплатить по 175 млн СДР (около 270 млн долл. по текущему курсу).

Всего в 2013 году Беларусь должна вернуть МВФ 1,63 млрд долл.

Справка УНИАН. Пять траншей кредита в рамках программы стенд-бай на 3,46 млрд долл. Беларусь получила от МВФ в 2009-2010 годах. Основной пик выплаты долга приходится на 2013-2014 годы, когда стране придется вернуть большую часть займа.