Гривню к концу года ожидает падение

Средний курс продажи наличного доллара к концу года может составить 8,50 грн/долл, говорится в аналитическом обзоре компании FOREX CLUB, которым располагает УНИАН.

По мнению аналитиков, удешевления гривни в этом году не избежать. Но привлечение валютных кредитов, в том числе от МВФ, позволит избежать существенной девальвации.

“Суммируя баланс позитивных и негативных факторов, влияющих на стоимость национальной валюты, становится очевидным, что гривня до конца года будет умеренно девальвировать”, - говорится в отчете FOREX CLUB.

По словам экспертов компании, во-первых, давление на национальную валюту будет оказывать уменьшение золотовалютных запасов страны. Во-вторых, приближающееся сокращение стимулирующих мер в США приводит к росту стоимости заимствований для всех развивающихся стран, в том числе и для Украины. В-третьих, “торговая война” с Россией, на которую приходится около 27% украинского экспорта, не в пользу торгового баланса и гривни.

Аналитики также отмечают, что благоприятным для гривни может стать 2014 год, так как к этому времени ускорится рост мировой экономики.

«Уже сейчас становится понятным, что девальвационные факторы, влияющие на гривню, более сильны, чем поддерживающие ее. Поэтому мы полагаем, что гривня будет плавно девальвировать – до 8,50 грн за наличный доллар к концу года», – сказал руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николай Ивченко.

По его мнению, Нацбанк для поддержания гривни будет использовать текущие золотовалютные резервы вместе с плавной девальвацией.

«Мы не думаем, что НБУ будет спешить с введением налога на покупку наличной валюты, так как это мера очень непопулярна в обществе. Однако если чистое сальдо покупки наличной валюты снова достигнет 500 млн долл. в месяц, такой налог все-таки может быть принят», – сказал Ивченко.

По словам эксперта, правительство будет пытаться выходить на рынок еврооблигаций или привлекать целевые займы у иностранных инвесторов. В крайнем случае, Украине придется обращаться к МВФ, кредиты которого могут быть самыми эффективными в текущей ситуации.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы Национального банка Украины в августе снизились на 4,7%, или на 1,068 млрд долл., и на 1 сентября составили 21,652 млрд долл.

Чистая покупка наличной валюты населением в августе 2013 года составила 136,2 млн долл., в то время как в июле текущего года чистая продажа составила 32,3 млн долл. По итогам января-августа чистая покупка валюты населением составила 262,3 млн долл. (в эквиваленте).

В августе объем операций с наличной иностранной валютой на межбанковском валютном рынке Украины составил 3,244 млрд долл. (в эквиваленте), в том числе банки купили у населения валюты на 1,554 млрд долл., продали - на 1,690 млрд долл.

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