На закрытии межбанка гривня повысилась к доллару

В пятницу, 20 сентября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару повысились до 8,1870/8,1890 грн/долл. по сравнению с 8,1885/8,1915 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов повысились до 11,0701/11,0768 грн/евро с 11,0755/11,0835 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни повысились до 0,2572/0,2577 грн/рубль с 0,2577/0,2582 грн/рубль на 12:00. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,7755 (+0,1035).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в достаточно узком диапазоне - 1,3515/1,3550.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 19 сентября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 8,1900/8,1940 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 11,0895/11,0990 грн/евро, по отношению к российскому рублю - 0,2588/0,2593 грн/рубль.