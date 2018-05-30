Очередной еврозакон: надвигается жизнь «в шоколаде»

Украина сделала еще один шаг в сторону Евросоюза - Верховная Рада приняла евроинтеграционный закон о Таможенном тарифе (№2105а). Документ был одобрен во втором чтении в полной гармонии. Без длительного обсуждения «за» проголосовало конституционное большинство - 384 народных депутата.

Как уверяют авторы закона, результатом его реализации станет увеличение ежегодных поступлений в бюджет на 400 млн грн. Документ корректирует застаревшие таможенные тарифы 2007 года согласно мировым стандартам-2012, что и подразумевают правила Всемирной торговой организации.

Предусматривается снижение льготных ставок ввозной пошлины на некоторые виды товаров. В частности, устанавливается нулевая ставка пошлины на запчасти для железнодорожных вагонов, на оборудование для производства обоев, которые не производятся в Украине. При этом повышена до 10% ставка пошлины на импорт водонагревателей, аналоги которых выпускают в нашей стране. Остались в силе ставки пошлин на металлолом (5%) и поливинилхлорид (0%). Ввозная пошлина на комплектующие к холодильникам, которые производятся в Украине, увеличена с 0 до 10%

Пошлина на готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные снижена с 20% до 15%, а на приготовленные или консервированные плоды, орехи и другие съедобные части растений без добавления спирта и сахара - с 15% до 10%, на моторные транспортные средства, оборудованные для временного проживания людей - с 6 до 5 %, новые автомобили легковые с рабочим объемом цилиндров двигателя более 3000 см3 - с 6 до 5 %; лодки, катера моторные, морские - с 8 до 7,5 %.

Предлагаемые Кабмином нормы о повышении полных ставок ввозных пошлин вдвое не прошли, в законе остались действующие - 5%. Оппозиции удалось этого добиться, что и сделало голосование за закон таким «активным».

Между тем, больше всего споров у народных депутатов вызвало предложение Кабмина повысить таможенные тарифы на подгузники и морепродукты, а также на отходы и лом металлов с 5 % до нуля и введение ее на поливинилхлорид. Как отметила народный депутат (УДАР), первый заместитель главы Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Оксана Продан, «мы (оппозиция – ред.) эти позиции выявили и не пропустили».

«В принятой редакции не должно быть «подводных камней» - кодификация товаров будет соответствовать европейской, что упростит работу украинским экспортерам. На 12 позиций снижено незначительно ставки в рамках ВТО», - сказала народный депутат.

Заслуженный экономист Украины, экс-народный депутат (Партия регионов) Алексей Плотников считает, что произведенная корректировка таможенных норм, сделанная в соответствии с европейскими стандартами с учетом Соглашения об ассоциации с ЕС, который включает в себя договор о зоне свободной торговли, была необходимым шагом. «Украине нужно, чтобы ее пошлины на импорт и экспорт были, по крайней мере, в том же ключе, что и в ЕС», - сказал он.

По его словам, такая гармонизация пошлинного режима с европейским для граждан должна быть выгодна, так как с действием соглашения с ЕС и путем реализации этого закона в страну придет достаточно качественная и более дешевая потребительская продукция.

Он подчеркивает, что никакого подорожания на рынке быть не может. «Мы снимаем ограничения на приход в Украину, к примеру, пищевой продукции и всевозможных потребтоваров из Европы. Теперь Украина будет играть «по их правилам». Изменения, естественно, будут. Но когда заработает зона свободной торговли с ЕС к нам придет более доступная для украинцев европейская продукция, качественная и более конкурентная по сравнению с тем, что производят в Украине. Это (закон – ред.) – достаточно специфический, но сделанный в сторону потребителя шаг», - отметил Плотников.

Получается, что украинцев ждет жизнь «в шоколаде». Но, как утверждает эксперт, попросивший остаться неназванным, на это надеяться не стоит. «Депутаты так дружно проголосовали за изменения в Таможенный тариф, потому что 90% процентов имеют свой бизнес. Для них все поправки означают снижение закупочной цены на товар, если говорить грубо, приблизительно на 30%. На падение цен в рознице можно рассчитывать, максимум, на 5%. Кто же откажется подзаработать. В такой ситуации о населении не думают, но не забывают подпитывать его оптимистическими прогнозами», - подытожил эксперт.

Елена Быстрицкая (УНИАН)