Реализация украинских потребтоваров снизилась до 58,3% розничного оборота

Доля продажи потребительских товаров, произведенных на территории Украины, в структуре розничного товарооборота торговой сети в январе-июне 2013 года снизилась на 2 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 58,3%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.

По ее данным, в первом полугодии объем продаж потребительских товаров через торговую сеть предприятий (юридических лиц) составил 192,5 млрд грн. В общем объеме розничного товарооборота торговой сети предприятий доля непродовольственных товаров за указанный период снизилась на 0,6 п.п. – до 60%.

В январе-июне 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наибольшее снижение доли в общем объеме розничного товарооборота (в процентах к соответствующей товарной группе) по продовольственным потребительским товарам зафиксировано по сыру сычужному, плавленному и кисломолочному – на 3,6 п.п., до 82,6%, по винам игристым – на 3,4 п.п., до 84,3%, по водке и ликеро-водочным изделиям – на 2,7 п.п., до 82,2%. Наибольший рост в этой группе товаров произошел по плодам, ягодам, винограду, орехам - на 1,8 п.п., до 48,9%, а также по овощам и картофелю - на 1,4 п.п., до 77,8% и 87,9% соответственно.

По непродовольственным потребительским товарам за указанный период наибольшее снижение доли в товарообороте зафиксировано по смазочным материалам - на 10,1 п.п., до 54,6%, по текстильным товарам и галантерее - на 9,5 п.п., до 25,1%, по ювелирным изделиям - на 3,8 п.п., до 81,2%. Наибольший рост в этой группе товаров произошел по бытовым неэлектрическим товарам - на 1,5 п.п., до 33,1%, а также по электроприборам – на 1,2 п.п., до 12%, и книгам, газетам, журналам печатным и на электронных носителях - на 0,8 п.п., до 90,3%.

Как сообщал УНИАН, оборот розничной торговли в Украине в январе-августе 2013 года вырос на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в сопоставимых ценах) - до 559,5 млрд грн.

Доля продажи потребительских товаров, произведенных на территории Украины, в структуре розничного товарооборота торговой сети в первом квартале 2013 года по сравнению с первым кварталом 2012 года снизилась на 1,6 п.п. - до 58,3%.