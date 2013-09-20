Нацбанк повысил нормы резервов по долгосрочным средствам

Национальный банк Украины с 30 сентября повысил нормы обязательного резервирования по долгосрочным средствам и вкладам юридических и физических лиц в иностранной валюте до 7% с 5%.

Как сообщается на сайте Нацбанка, об этом говорится в постановлении регулятора от 19 сентября 2013 года №371.

Согласно постановлению, с 30 сентября банки смогут зачислять в покрытие обязательных резервов приобретенные ими облигации внутреннего государственного займа в иностранной валюте в размере 10% их балансовой стоимости в гривневом эквиваленте (ранее учитывались в размере 10% от номинальной стоимости), долгосрочные ОВГЗ в национальной валюте со сроком обращения более 3600 дней в размере 100% их балансовой стоимости (ранее не учитывались), остатки денежных средств, находящихся на счетах банка, открытых в Расчетном центре обслуживания договоров на финансовых рынках в размере 100%.

Одновременно с перечня таких активов исключены целевые ОВГЗ Украины, выпущенные с целью привлечения средств для финансирования мероприятий чемпионата Европы по футболу Евро-2012 в связи с их полным погашением.

По словам заместителя директора Генерального департамента денежно-кредитной политики Александра Арсенюка, указанные меры позволят сбалансировать состояние ликвидности банковской системы в период определенных сезонных колебаний спроса и предложения валюты и будут содействовать развитию фондового рынка как одного из необходимых элементов эффективного регулирования денежно-кредитного рынка.

«Возможность зачислять в покрытие обязательных резервов средства, находящиеся на счетах банков в Расчетном центре обслуживания договоров на финансовых рынках, будет стимулировать банки направлять больше средств для операций на фондовом рынке и способствовать благодаря этому увеличению ликвидности финансовых инструментов", - сказал Арсенюк.

Чиновник также отметил, что повышение норматива обязательного резервирования по долгосрочным средствам и вкладам (депозитам) юридических и физических лиц в иностранной валюте следует рассматривать как одну из очередных мер в системных действиях Национального банка Украины в направлении дедолларизации экономических отношений в стране.

"Даже на протяжении сентября, несмотря на отдельные колебания рыночной конъюнктуры, депозиты в гривне растут значительно большими темпами - на 0,9%, чем вклады в иностранной валюте - на 0,2%, что является очередным свидетельством высокого уровня доверия населения к национальной денежной единице", - подчеркнул Арсенюк, добавив, что уровень долларизации с начала года уменьшился на 3,4 процентного пункта - до 28,7%.

По его словам, с начала года по состоянию на 19 сентября общий объем депозитов физических и юридических лиц в национальной валюте увеличился на 20,5% , тогда как в иностранной - уменьшился на 0,3%.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 1 июля повысил нормы обязательного резервирования для валютных вкладов при одновременном снижении объемов перечислений сформированных резервов на отдельный счет в НБУ до 40%.

В частности, с 1 июля норматив обязательного резервирования по вкладам физических лиц до востребования и на текущих счетах увеличен до 15% с 10%, по краткосрочным средствам юридических и физических лиц в иностранной валюте – до 10% с 9%, по привлеченным средствам от банков и финансовых организаций-нерезидентов в иностранной валюте (кроме российских рублей) – до 5% с 3%.

В то же время Нацбанк снизил объем сформированных обязательных резервов, который банки должны перечислять на отдельный счет в НБУ, до 40% с требуемых ранее 50%.