УБЭП в Киеве обыскивает центральный офис «Укрсоцбанка»

Управление по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) Донецкой области проводит проверку в главном офисе ПАО «Укрсоцбанк» (UniCredit) и офисе Юридической компании «Алексеев, Боярчуков и Партнеры» в Киеве.

Сотрудники УБЭП перекрыли вход и выход из Unicredit и проводит проверку документов, ссылкаясь на постановление Ленинского районного суда Донецка, передает «РБК-Украина» со ссылкой на начальника департамента идентичности и коммуникации банка Ирину Кобыльченко.

В данный момент в центральном офисе проводятся следственные действия, работников не выпускают и не впускают в помещение. При этом правоохранители не сообщают, как долго продлятся следственные действия.

На входе в офис «Укрсоцбанка», который находится на ул. Ковпака, 29 в Киеве, висит табличка «Банк не работает». В офисе возле двери сидит мужчина в гражданской одежде, который никого не впускает в помещение и не выпускает, передают «Украинские новости».

По данным источников в банке, обыски проводятся в связи с совместной деятельностью ПАО «Укрсоцбанк» и ООО «Юридическая компания «Алексеев, Боярчуков и Партнеры» по отниманию залогового имущества кредиторов Банка и его переуступке по заниженной стоимости на подконтрольные предприятия.

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