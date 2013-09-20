Прибыль банков Украины снизилась почти на 14%

Прибыль банков Украины по итогам января-августа 2013 года составила 2,5 млрд грн, что на 13,8% меньше показателя за аналогичный период 2012 года (2,9 млрд грн), сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, в январе-июле 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, доходы банков выросли на 8,7% – до 106,8 млрд грн, расходы – на 9,4%, до 104,3 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, прибыль банков Украины по итогам января-июля 2013 года составила 1,9 млрд грн, что на 13,6% меньше показателя за аналогичный период 2012 года (2,2 млрд грн).

По итогам 2012 года банки получили прибыль в размере 4,899 млрд грн против 7,7 млрд грн убытка в 2011 году.

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