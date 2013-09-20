Просроченная задолженность по кредитам банков в августе сократилась на 1,7%

Объем просроченной задолженности по кредитам украинских банков в августе 2013 года сократился на 1,7%, или на 1,284 млрд грн, - до 75,282 млрд грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, в августе по сравнению с началом года рост просроченной задолженности составил 3,8%. Доля просроченной задолженности в общем объеме предоставленных банками кредитов в августе текущего года по сравнению с июлем снизилась на 0,16 п.п. - до 8,91%.

По информации Нацбанка, в августе банки нарастили объем предоставленных кредитов на 0,05%, или 394 млн грн, - до 844,552 млрд грн. Увеличение объемов предоставленных банками кредитов произошло за счет роста кредитования субъектов хозяйствования на 1,2%, или 7,734 млрд грн, - до 638,496 млрд грн, объемы кредитования физических лиц выросли на 1,10%, или 1,882 млрд грн, - до 165,992 млрд грн. За месяц банки нарастили объемы долгосрочных кредитов на 1,07%, или 4,249 млрд грн, - до 399,174 млрд грн.

Объемы резервов под активные операции в августе увеличились на 0,02%, или 31 млн грн, - до 138,963 млрд грн.

В августе банки сократили вложения в ценные бумаги на 5,19%, или 7,208 млрд грн, - до 131,567 млрд грн.

Обязательства банков выросли на 0,5%, или 6 млрд грн, - до 1,035 трлн грн, при этом средства юридических лиц сократились на 0,81%, или 1,768 млрд грн, - до 215,063 млрд грн (из них срочные - 90,532 млрд грн), средства физлиц выросли на 1,06%, или 4,373 млрд грн, - до 416,205 млрд грн (из них срочные — 329,151 млрд грн).

Как сообщал УНИАН, объем просроченной задолженности по кредитам украинских банков в июле 2013 года вырос на 0,69% - до 76,566 млрд грн, в июле банки нарастили объем предоставленных кредитов на 1,35% - до 844,158 млрд грн.

В 2012 году объем просроченной задолженности по кредитам украинских банков сократился на 8,5% - до 72,520 млрд грн, доля просроченной задолженности в общем объеме предоставленных банками кредитов - на 0,7 п.п., до 8,9%, объем предоставленных кредитов - на 8,5%, до 815,327 млрд грн.

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