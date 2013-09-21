В Греции безработица снизилась впервые с 2009 года

Уровень безработицы в Греции во II квартале 2013 г. снизился до 27,1%. Снижение было отмечено впервые за четыре года, сообщают Вести.ru.

Согласно данным статистического агентства ELSTAT безработица во II квартале снизилась до 27,1%. В I квартале этого года был достигнут уровень 27,4%. Между тем, сами греческие статистики не смогли объяснить, каким образом произошло снижение показателей безработицы. Согласно данным ELSTAT в мае безработица в Греции составила 27,6%, при этом в июне – 27,9%.

Крайне высокой остается безработица среди греческой молодежи. По данным ELSTAT, безработица среди девушек в возрасте 15-24 лет составляет более 65%, среди юношей – 59%.

Ситуация с занятостью выглядит чуть лучше в секторе услуг. При этом строительный и промышленный секторы Греции по-прежнему не могут создать достаточного числа новых рабочих мест.

Согласно вышедшей статистике более 2/3 греков, которые являются безработными и ищут работу, занимаются поисками новых вакансий в течение более одного года. Для сравнения: в Британии, по данным Бюро национальной статистики, этот показатель почти в два раза ниже – 36,1%.

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