Fitch понизило рейтинг Мальты до "А" с "А+"

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте Мальты до "А" с "А+" со стабильным прогнозом, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на пресс-релиз агентства.

В то же время Fitch подтвердило страновой потолок Мальты на уровне "ААА" и краткосрочный рейтинг страны "F1". Понижение рейтинга связано со значительным ухудшением финансовых показателей.

Агентство прогнозирует рост государственного дефицита в 2013 году до 3,6% ВВП по сравнению с 2,7% согласно бюджету. В 2012 году госдефицит составил 3,3% ВВП. "Еврокомиссия вновь инициировала процедуру избыточного дефицита (excessive deficit procedure (EDP) в отношении Мальты. Страна должна сократить дефицит к 2014 году", - говорится в сообщении.

Кроме того, аналитики прогнозируют, что госдолг Мальты в 2014-2015 году достигнет 74% ВВП. При этом ожидается, что долг страны к 2020 году снизится лишь немного.

По мнению Fitch, правительство медленно отреагировало на ухудшение финансовых показателей в 2012 году. Бюджет на 2013 год направлен скорее на развитие, чем на консолидацию. Несмотря на то что правительство страны пообещало выйти из EDP к 2014 году, аналитики констатируют отсутствие ясности в действиях в этом направлении.

В долгосрочной перспективе основную угрозу финансовому секторы страны представляет пенсионная система, которая работает по принципу начисления пенсий из налоговых поступлений (pay-as-you-go-system). Долгосрочная финансовая политика будет во многом определяться расходами на выплату пенсий и здравоохранение в связи со старением населения.