Moody's снизил рейтинг еврооблигаций Украины

Международной рейтинговое агентство Moody's Investors Service снизил рейтинг государственных облигаций Украины до уровня «Caa1» с «B3» с возможностью дальнейшего пересмотра в сторону понижения рейтинга. Об этом говорится в пресс-релизе агентства, текстом которого располагает УНИАН.

«Снижение рейтинга продиктовано опасениями относительно ликвидности украинской банковской системы, а также наполнения государственных резервов, испытывающих серьезное давление со стороны спроса населения на валюту, а также в силу необходимости осуществления значительных долговых выплат до конца 2014 года», - говорится в релизе. В Moody's назвали угрожающим размер госрезервов, которые по данным агентства по состоянию на конец августа составили 19,7 млрд долл., что является на 30% меньше показателя наполнения госрезервов на конец августа 2012 года.

«Кроме того, существенным фактором риска является ситуация с переговорами Украины и МВФ относительно возобновления программы финансирования», - подчеркнули в агентстве.

По мнению аналитиков Moody's, влияние на снижение рейтингов оказало также ухудшение отношений Украины с Россией в свете возможного подписания Соглашений об ассоциации с ЕС в ноябре 2013 года.

Кроме того, агентство снизило рейтинг Государственного агентства по инвестициям и управления национальными проектами до уровня «Caa1» с «B3» поскольку долговые обязательства агентства полностью обеспечены государственными гарантиями.

В Moody's также отметили, что нынешнее снижение рейтингов второе с декабря 2012 года.

Как сообщал УНИАН, ранее служба кредитных рейтингов Standard & Poor's подтвердила принадлежность банковского сектора Украины («В/Негативный/В»; рейтинг по национальной шкале: «uaA-») к группе стран с наибольшими страновыми и отраслевыми рисками (10-я группа стран). Среди негативных факторов эксперты выделили трудности, связанные с обеспечением внешнего финансирования и финансирования бюджета, что в комплексе с высоким политическим риском обусловливает ослабление экономической устойчивости, а также значительный экономический дисбаланс, сложившийся до кризиса 2008 года, и подверженность риску ослабления курса национальной валюты, что оказывают негативное влияние на устойчивость банковского сектора, а также исключительно высокий кредитный риск, обусловленный агрессивными стандартами кредитования и андеррайтинга украинских банков и недостаточно развитой платежной культурой.

В свою очередь международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз рейтинга Украины до "негативного" со "стабильного", при этом подтвердило долгосрочный рейтинг в иностранной и национальной валюте "В".