Кабмин обязал Миндоходов спрогнозировать объем возмещений по НДС

Кабинет министров Украины обязал Министерство доходов и сборов Украины предоставить Министерству финансов Украины информацию о подтвержденном и не подтвержденном проверками объеме возмещений по налогу на добавленную стоимость, сформировавшемся по состоянию на 1 августа 2013 года для дальнейшей оценки потенциально возможного объемы выпуска казначейских векселей, которыми может осуществляться бюджетное возмещение налога.

Об этом говорится в постановлении правительства №683 от 21 августа, опубликованном в газете «Урядовий кур’єр» от 21 сентября 2013 года.

Согласно постановлению, информацию необходимо подать до 23 сентября текущего года.

Как отмечается, возмещение НДС финансовыми векселями будет проходить по заявлению налогоплательщика и при условии, что сумма возмещения составляет не менее 500 тыс грн. При этом процедура возмещения задолженности по НДС векселями может быть осуществлена уже до конца 2013 года. А собственно срок выдачи векселя не может превышать 10 дней с момента подачи запроса.

Этим же постановлением предусматривается формирование реестра плательщиков НДС, возмещение которым может осуществляться посредством выпуска векселей.

«Казначейские векселя являются простыми и не подлежат аннулированию», - отмечается в постановлении. На бланке векселя необходимо указать безусловное обязательство выплатить определенную векселем сумму, срок платежи и место осуществления платежа. А также – указать лицо, которое или по приказу которого необходимо провести платеж, отметить дату и время выдачи векселя.

Вексель может быть оформлен в электронном виде. Срок его обращения, как и указывалось ранее, составляет 5 лет при ставке 5% годовых.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 августа плательщиками НДС в целом по Украине являлись 244,3 тыс. предприятий и физлиц-предпринимателей. При этом объемы возмещения налога на добавленную стоимость из государственного бюджет в январе-августе 2013 года увеличились на 18,8% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года – до 36,9 млрд грн.

Ранее министр доходов и сборов Украины Александр Клименко сообщал, что объем текущей задолженности по НДС составляет порядка 4,5 млрд грн, а еще порядка 11 млрд грн – это суммы, которые оспариваются в судах.

В июле Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2013 год", разрешающий реструктуризировать бюджетную задолженность, в том числе по налогу на добавленную стоимость, финансовыми векселями. Срок обращения векселей - до 5 лет, доходность - 5% годовых. Использование векселей, как предполагается, будет добровольным.