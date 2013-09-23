Материальные выгоды от Таможенного союза нужно пересмотреть - Порошенко

Материальные выгоды от возможного присоединения Украины к Таможенному союзу необходимо пересмотреть, поскольку на данный момент они базируются на расчетах потребления ресурсов, прежде всего энергетических, которые уже изменились.

Об этом в ходе 10-й ежегодной встречи «Ялтинская европейская стратегия» (YES) сообщил экс-министр экономического развития и торговли Украины, народный депутат Украины Петр Порошенко.

«Я резко против использования терминов «торговой войны». Против оперирования мифами о, например, опасности сланцевого газа. В конце концов, это ведь наша ответственность. Мы просто делаем энергонезависимой нашу экономику. Мы не можем и дальше быть неэффективными в энергетической сфере. Нам уже не требуется так много российского газа, как требовалось ранее. А значит, расчеты (улучшений - УНИАН) надо исправить, а не кормить нас старыми цифрами», - сказал Порошенко.

При этом он согласился, что экономика Украины действительно испытывает сложности и стране действительно нужны внешние вливания. «Да у нас есть проблемы. Вот, вчера были понижены рейтинги украинских еврооблигаций агентством Moody’s. Тому есть причины: плохое управление из-за коррупции, недостаточность реформ, недостаточность фискальной дисциплины. Нам надо возобновить сотрудничество с МВФ и восстановить финансовую помощь по линии ЕБРР и Евросоюза», - сказал Порошенко. «Но очевидно, что проблемы есть и в России. Там сменили главу Центробанка… Возникает вопрос: если вы так настаиваете на том, что готовы давать Украине до 10 млрд долл. ежегодно, зачем это вам, если у вас у самих проблемы?», отметил он.

При этом Порошенко подчеркнул, что Украина как партнер не представляет никакой опасности ни для Европы, ни для Таможенного союза. «Двигатель экономики какой угодно страны – это конкуренция, без чрезмерного участия государства. Пусть российский производитель конкурирует с украинским. Не ставьте барьеров. Это стимулирует развитие технологий, стимулирует спрос, стимулирует развитие», - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Ялте проходит юбилейная – 10-я встреча «Ялтинская европейская стратегия» (YES), цель которой – содействовать развитию Украины и поддержать ее евроинтеграционные стремления. В работе саммита, кроме украинских политиков, президентов и парламентариев, принимают участие Билл Клинтон, Тони Блэр, Александр Квасневский, Доминик Стросс-Кан и другие известные политики и экономисты.

Нынешнюю встречу открыл Президент Украины Виктор Янукович.

Одним из ключевых вопросов дискуссий стал интеграционный выбор Украины между Европейским Союзом и Таможенным союзом России, Украины и Беларуси.

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