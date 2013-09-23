Доля иностранного капитала в банковской системе Украины продолжает снижаться

Доля иностранного капитала в украинской банковской системе (уставном капитале банков) в августе текущего года снизилась на 0,2 п.п. - до 33,8%.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно данным НБУ, по итогам января-августа по сравнению с началом года доля иностранного капитала в украинской банковской системе снизилась на 5,7 п.п. При этом количество банков с иностранным капиталом за месяц не изменилось и на 1 сентября текущего года составило 51 банк из 180 зарегистрированных. Количество банков со 100% иностранным капиталом в августе также не изменилось и составляет 21.

Уплаченный зарегистрированный уставный капитал банков страны в августе 2013 года вырос на 0,41% - до 179,310 млрд грн, при этом за январь-август 2013 года его рост составил 2,34%. Регулятивный капитал банков в августе вырос на 0,45% – до 186,046 млрд грн, за январь-август рост составил 3,99%.

Как сообщал УНИАН, доля иностранного капитала в украинской банковской системе (в уставном капитале банков) в июле текущего года снизилась на 0,2 п.п. - до 34%, в январе-июле по сравнению с началом года доля иностранного капитала в украинской банковской системе снизилась на 5,5 п.п.

В 2012 году доля иностранного капитала в украинской банковской системе сократилась с 41,9% на 1 января 2012 года до 39,5% на 1 января 2013 года.

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