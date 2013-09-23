Ситуация на валютном рынке на этой неделе - эксперт-прогноз

На динамику евро на текущей неделе (23-27 сентября 2013 года) будут оказывать влияние макроэкономические новости из США и еврозоны. Так как экономические индикаторы ведущих стран еврозоны последнее время улучшаются, евро может получить дополнительную поддержку, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, диапазон колебания евро на международном рынке может составить 1,3400-1,3700. Средний курс продажи наличного евро в этом случае будет находиться в пределах 11,05 – 11,29 грн.

Курс доллара США на валютном рынке Украины на текущей неделе может стабилизироваться, поскольку фундаментальных причин для колебаний уже нет. Средний курс продажи наличного доллара, вероятно, будет находиться в границах 8,18– 8,205 грн.

Текущая неделя для рубля также может оказаться положительной. Основной причиной повышения курса может послужить восстановление цен на нефть на мировых рынках на фоне слабого доллара. Фудаментальных оснований для укрепления американской валюты в ближайшие пять дней не предвидится. Средний курс продажи наличного рубля на неделе, вероятно, будет находиться в границах 0,255 – 0,265 грн.