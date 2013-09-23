Азаров о МВФ: "свет клином не сошелся"

Если не будет договоренности с Международным валютным фондом, Украина при необходимости сможет привлечь средства из других источников.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сказал в интервью российскому телеканалу «Россия 24».

«Не договоримся (с МВФ – УНИАН), будем жить без кредитов. У нас мир не маленький, он большой. Не договоримся с МВФ, будем занимать в других местах. Свет клином не сошелся», - сказал Азаров.

По его словам, последние два года показали, что Украина способна самостоятельно, без кредитов МВФ, справляться со своими проблемами.

Он отметил, что если другие страны получают средства МВФ, то Украина наоборот возвращает кредит и за два года выплатила более 7 млрд долл.

«Переговоры на техническом уровне не прекращаются. У нас действует в Киеве постоянная миссия МВФ, Минфин в постоянном контакте как со штаб-квартирой, так и с миссией. Мы ожидаем, что определенные изменения в позиции МВФ должны наступить», - добавил он.

Азаров сообщил, что по международным стандартам госдолг Украины не очень большой – 32%, поэтому из-за обслуживания и погашения долга больших проблем у страны не возникнет.

Азаров добавил, что принципиальная позиция на переговорах с МВФ заключается в том, что правительство не может перекладывать бремя высоких цен на российский газ на население Украины.

Как сообщал УНИАН, в июле этого года заместитель руководителя департамента внешних связей МВФ Уильям Мюррей заявил, что Международный валютный фонд может принять решение о возобновлении программы сотрудничества с Украиной в ноябре, после того, как страну посетит миссия Фонда.

Справка УНИАН. В ноябре 2008 года Международный валютный фонд принял решение о предоставлении Украине двухлетней программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд долл. В 2008-2009 годах Украина получила три транша кредита на общую сумму 12 млрд долл. Четвертый транш в размере 3,8 млрд долл. Украина рассчитывала получить в ноябре 2009 года, однако из-за проведения президентских выборов средства выделены не были.

После одобрения летом 2010 года новой двухлетней программы stand-by на почти 16 млрд долл. Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл.

После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности, относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

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