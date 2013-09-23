Администрирование единого соцвзноса с 1 октября возложено на органы Миндоходов

Администрирование единого социального взноса с 1 октября возложено на органы Министерства доходов и сборов Украины, как того требуют положения вступившего в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с проведением административной реформы».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики Украины со ссылкой на директора Департамента пенсионного обеспечения и социальной защиты Николая Шамбира.

«С 1 октября принимать отчетность по суммам насчитанного единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и вести учет уплаты страховых средств в личных картах налогоплательщиков будут органы Министерства доходов и сборов Украины», - цитирует пресс-служба Шамбира.

По его словам, сейчас завершается передача необходимых документов и баз данных в структурные подразделения Миндоходов.

Вместе с тем, как подчеркнули в Минсоцполитики, с целью обеспечить бесперебойность работы и исключить проблемы с учетом платежей и осуществлением расчетов принято решение закрепить за Пенсионным фондом осуществление учетных функций по ЕСВ вплоть до 30 сентября включительно.

Как сообщал УНИАН, указом Президента Украины функция администрирования соцвзноса возложена на Министерство доходов и сборов. Однако, исходя из переходных положений Закона Украины «О внесении ряда изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с проведением административной реформы», принятого 4 июля текущего года, было принято решение о продлении полномочий Пенсионного фонда по администрированию единого взноса до 31 августа 2013 года, а затем до конца сентября. В этой связи в августе и сентябре текущего года Пенсионный фонд Украины был также уполномочен принимать и обрабатывать отчеты о суммах начисленного единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Министр доходов и сборов Александр Клименко неоднократно заявлял, что министерство готово к администрированию единого социального взноса. В свою очередь министр социальной политики Наталья Королевская заявляла, что передача функций по администрированию социального взноса позволит Пенсионному фонду активнее заниматься проблемами пенсионеров.

В марте 2013 года первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов также заявлял, что правительство планирует внести в Верховную Раду законопроекты о снижении ставки единого социального взноса (ЕСВ) до 15% и расширении шкалы прогрессивного налога на доходы физических лиц со снижением минимальной ставки до 10%. При этом компенсатором вероятных потерь может стать введение всеобщего декларирования, легализация заработных плат и борьба с повсеместным начислением минимальных заработных плат.

Пенсионный фонд Украины за 8 месяцев 2013 года собрал 123 млрд грн платежей по единого социальному взносу, что на 0,8% больше плана поступлений и на 6,5% больше показателя января-августа 2012 года.