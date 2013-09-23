Страны ЕС недосчитались 193 млрд евро госдоходов

Борьба с уклонением от уплаты налогов в Европе должна сопровождаться упрощением и унификацией налоговых системы стран ЕС. Об этом заявила Еврокомиссия, комментируя сенсационные данные своего исследования о собираемости налога на добавленную стоимость (НДС) в 26 из 28 странах ЕС, передает ИТАР-ТАСС.

Согласно этому исследованию, только в 2011 году сообщество недосчиталось 193 млрд евро, что соответствует 1,5% суммарного ВВП единой Европы.

"Объемы средств, просачивающихся сквозь налоговые сети, являются абсолютно неприемлемыми, поскольку эти деньги могли бы использоваться для укрепления национальных бюджетов", - заявил еврокомиссар по налогообложению и таможенному союзу, аудиту и борьбе с мошенничеством Альгирдас Шемета.

В то же время еврокомиссар отметил, что мошенничество и уклонение от уплаты налогов - не единственная причина этих потерь. Речь идет еще о применении легальных схем снижения налогообложения или о потерях НДС в связи с банкротствами европейских компаний, а также задержками платежей и ошибками финансовой отчетности.

Шемета отметил, что особенно благоприятные условия для легальных схем вывода средств из под НДС складываются в государствах с чрезмерно сложными системами, включающими сильно дифференцированные ставки налога. В этой связи Еврокомиссия настаивает на упрощении систем, равно как и финансовой отчетности, что сделает их "более прозрачными и понятными".

До конца месяца Еврокомиссия намерена представить проект единой европейской декларации НДС, а к 1 января 2015 года планируется создать единую систему сбора этого налога для всех игроков в европейском секторе телекоммуникаций.