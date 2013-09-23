МВФ порекомендовал Литве увеличить налоги

Литва успешно преодолела финансовый кризис за счет экономии, но необходимо увеличивать доходы бюджета за счет введения новых налогов, заявила в понедельник в Вильнюсе глава Европейского департамента МВФ Юлия Козак, передает РИА Новости.

Работавшая в Литве миссия МВФ под руководством Козак отметила в своих выводах, что экономика страны растет и возвращает доверие. В 2013 году рост должен достичь 3,5%. Экспорт и частное потребление были основными факторами роста. Улучшается конкурентоспособность, снижается безработица и растет реальная заработная плата. Нынешние темпы экономического роста должны сохраниться и в 2014 году, когда рост ВВП также должен составить 3,5%.

"Мы увидели, что сейчас в Литве большая часть фискальных решений основана на сокращении расходов, мы хотели бы увидеть, что в будущем взгляд изменится и будут увеличены доходы. Это можно сделать путем повышения налогов. Мы считаем, что могут быть увеличены налоги на имущество, автомобили и особенно на недвижимость. Эти налоги обеспечивают более стабильные доходы, они меньше искажают возможности людей в поисках работы и являются прогрессивными", - сказала Козак после встречи с премьер-министром Литвы Альгирдасом Буткявичюсом.

Она отметила, что налогообложение капитала в Литве также ниже, чем в других странах Европы.

Буткявичюс в свою очередь заверил, что в ближайшее время основные налоги Литва менять не планирует, поскольку большую их часть приняли до 1 июля, однако "кое-какие налоговые поправки будут представлены с бюджетом" на 2014 год.

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