На межбанке гривня изменилась к доллару незначительно

В понедельник, 23 сентября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,1860/8,1890 грн/долл. по сравнению с 8,1860/8,1900 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов повысились до 11,0530/11,0610 грн/евро с 11,0685/11,0780 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни повысились до 0,2560/0,2565 грн/рубль с 0,2564/0,2569 грн/рубль на 12:00. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,8800 (+0,0500).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3500/1,3550.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 20 сентября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 8,1870/8,1890 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 11,0701/11,0768 грн/евро, по отношению к российскому рублю - 0,2572/0,2577 грн/рубль.