Рост украинской экономики по итогам 2013 года будет нулевым — эксперт

В 2013 году в Украине большой урожай приведет к высоким темпам роста в сельском хозяйстве, но из-за падения промышленности и связанных с ней торговли и транспорта рост ВВП по итогам года будет нулевым.

Об этом говорится в исследовании Международного центра перспективных исследований (МЦПИ), которым располагает УНИАН.

Согласно исследованию, во втором квартале 2013 года на негативную динамику ВВП значительно повлияли перерабатывающая промышленность, строительство и транспорт, добавленная стоимость в которых сократилась на 9,2% , 20,9% и 2,2% соответственно. В торговле добавленная стоимость увеличилась благодаря росту оборота розничной торговли, тогда как оптовый товарооборот, как и в первом квартале, сократился. Рост в торговле во втором квартале замедлился до 1,4% с 3,1% в первом квартале, что, по оценке экспертов МЦПИ, обусловлено ухудшением динамики как оптового товарооборота, так и оборота розничной торговли.

По мнению экспертов центра, ухудшение динамики инвестиций в промышленность обусловлено изменением базы сравнения: во втором квартале 2012 года капиталовложения в промышленность выросли намного больше, чем в первом. Негативно на общую динамику инвестиций во втором квартале 2013 года, так же как и в первом, повлияла транспортная отрасль, в которую в первом полугодии предыдущего года были осуществлены большие вложения к Евро-2012.

Согласно исследованию, сокращение импорта энергоносителей во втором квартале (на 40,5%), с одной стороны, привело к существенному уменьшению запасов, а с другой - способствовало росту чистого экспорта. По прогнозам МЦПИ, во втором полугодии импорт энергоносителей придется наращивать, что негативно повлияет на динамику чистого экспорта.

Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины на 2013 год рассчитан исходя из таких прогнозных макроэкономических показателей: номинальный ВВП – 1,576 трлн грн, темпы роста ВВП – 3,4%, инфляция (декабрь к декабрю) – 4,8%.

Согласно правительственным прогнозам, рост ВВП по итогам 2013 года составит 2,5-3,4%. Вместе с тем, прогноз роста ВВП по версии МВФ составит 0%.

В начале мая ЕБРР спрогнозировал незначительное замедление (-0,5%) роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2013 году.

В апреле текущего года Всемирный банк (ВБ) пересмотрел в сторону ухудшения прогноз роста ВВП в текущем году до 1% с 3,5% (номинальный ВВП на конец года - 1,551 трлн грн).

Международная аудиторская компания EY (ранее - «Эрнст энд Янг») второй раз с начала года снизила прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2013 году до 0,3% с прогнозируемых ранее 2,4%.

В свою очередь в Европейской Бизнес Ассоциации ожидают, что рост ВВП по итогам года не превысит нулевой отметки, а дефицит бюджета по итогам года составит свыше 5% ВВП при дефиците текущего счета платежного баланса свыше 8%.