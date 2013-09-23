В еврозоне индекс PMI поднялся до максимума за 27 месяцев

Сводный индекс менеджеров закупок еврозоны, характеризующий состояние деловой активности, в сентябре вырос до максимальной отметки за 27 месяцев. Об этом свидетельствуют предварительные данные Markit Economics, передают Вести.ru.

По данным Markit Economics, деловая активность в Германии выросла до 52,1 пункта по сравнению с 51,5 пункта месяцем ранее. Результат оказался лучше прогнозов экспертов, которые ожидали роста показателя до 51,9 пункта.

Индекс деловой активности в промышленности в еврозоне в сентябре снизился до 51,1 пункта, тогда как в августе показатель находился на уровне 51,4 пункта. При этом индекс по сектору услуг вырос с 50,7 до 52,1 п.

Эксперты прогнозировали рост обоих показателей: индекса PMI в сфере услуг - до 51 пункта, индекса PMI в промсекторе - до 51,7 пункта. Экономика еврозоны выросла во II квартале 2013 г. на 0,3% в месячном выражении после продлившейся шесть кварталов рецессии - самой длительной в истории еврозоны.