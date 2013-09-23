Объем платежей по налогу на доходы физлиц составил 46,5 млрд грн

Объем платежей по налогу на доходы физических лиц в январе-августе текущего года составил 46,5 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

При этом пресс-служба не привела сравнительных данных с аналогичными показателями 2012 года.

Общий объем налогов и сборов, уплаченных физлицами с начала года, составил 50,4 млрд грн, что на 4 млрд грн больше аналогичного показателя 2012 года.

«Кроме того, физлица-предприниматели уплатили 560,3 млн грн налога на добавленную стоимость, что на 12 млн грн больше аналогичного показателя прошлого года», - говорится в сообщении. Объем платежей по единому налогу составил 3,3 млрд грн, что на 1 млрд грн больше показателя прошлого года.

«Такая результативность стала возможной благодаря мероприятиям, направленным на выявление налогоплательщиков, которые осуществляют выплату зарплат в «конвертах», а также на упреждение и уничтожение схем уклонения от уплаты налогов», - отметили в Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, по оперативным данным Государственного казначейства, объем поступлений в бюджет по итогам 8 месяцев года составил порядка 217 млрд грн. В Миндоходов отмечают, что сбор налоговых и таможенных поступлений в государственный бюджет соответствует общему состоянию украинской экономики и динамике макропоказателей.

Пенсионный фонд Украины за 8 месяцев 2013 года собрал 123 млрд грн платежей по единого социальному взносу, что на 0,8% больше плана поступлений и на 6,5% больше показателя января-августа 2012 года.