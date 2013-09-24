В Польше увеличилось количество оптимистов, ожидающих улучшений в экономике

Варшава. Большинство жителей Польши считают, что национальная экономика находится в кризисе, но количество поляков, ожидающих улучшения их материальной ситуации, выросло за последний месяц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствует результаты опроса компании TNS Polska.

"Большинство респондентов (68%) считают, что польская экономика находится в кризисе, в том числе 47% опрошенных считают, что это глубокий кризис. Четверть видит развитие экономики", - сказано в сообщении компании.

Большинство опрошенных в начале сентября поляков - 40% - уверены, что их материальное положение останется таким же в ближайшие три года.

Улучшения ожидают 20% поляков, что на 5% больше, чем в августе.

36% участников опроса сказали, что ожидают ухудшения своего материального положения.

Более 70% опрошенных также назвали проблемой найти сейчас работу в Польше, в том числе почти каждый пятый заявил, что это невозможно.

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