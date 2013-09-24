Украина заинтересована в инвестиционном потенциале Китая - Арбузов

Украина заинтересована в привлечении инвестиционного потенциала и новейших производственных технологий Китая. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов во время встреч с руководством Государственного банка развития Китая, а также Промышленно-коммерческого банка, сообщает пресс-служба первого вице-премьер-министра.

«Уверен, что ведущие китайские банки будут способствовать такому сотрудничеству», - добавил он.

По словам Арбузова, также необходимо принять меры для увеличения в двусторонней торговле доли высокотехнологичной наукоемкой продукции, что будет способствовать развитию соответствующих отраслей промышленности обеих стран.

«Именно в рамках реализации масштабных проектов, которые могут стать реальностью при вашей поддержке и финансировании, мы можем и далее увеличивать наш внешнеторговый оборот», - выразил уверенность Арбузов.

Он также выразил глубокую благодарность руководству Банка развития за активное и эффективное содействие в ходе подготовки и подписания в конце прошлого года масштабного кредитного соглашения о финансировании проектов в энергосекторе Украины.

В пресс-службе Арбузова напоминают, что 25 декабря 2012 г. в Киеве был подписан Генеральный кредитный договор между «Нафтогазом Украины» и Государственным банком развития КНР о предоставлении кредита в размере 3,656 млрд долл. для реализации проектов по замещению импортного природного газа отечественным углем.

Первый вице-премьер-министр заверил собеседника в дальнейшем расширении сотрудничества в сфере реализации крупных совместных проектов.

А во время встречи с руководством Промышленно-коммерческого банка КНР Арбузов выразил заинтересованность Украины как в привлечении китайских кредитных средств и подрядчиков для реализации проектов в Украине, так и в переходе к инвестиционному сотрудничеству с Китаем, а также - реализации проектов в «третьих странах».

«Мы заинтересованы в привлечении мощного инвестиционного и кредитного потенциала Китая для обеспечения модернизации украинской экономики и развития инфраструктуры, а также в обеспечении доступа украинских товаров, услуг и технологий на большой китайский рынок», - отметил он.

Первый вице-премьер-министр также добавил, что не в последнюю очередь Украина рассчитывает на сотрудничество с Банком в реализации проектов в ипотечной сфере.

Напомним, 24-27 сентября проходит рабочий визит правительственной делегации во главе с первым вице-премьер-министром Украины Арбузовым в Китайскую Народную Республику.

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