Эксперты прогнозируют повышение позиций Украины в рейтинге Doing Business 2014

В следующем году Украина имеет все шансы повысить показатели в рейтинге Всемирного банка и Международной финансовой корпорации (МФК) «Doing Business 2014» - считают в Минэкономразвития.

План мероприятий по повышению показателей Украины в рейтинге реализуется центральными органами исполнительной власти совместно с Координационным центром по внедрению экономических реформ и МФК, а координация выполнения Плана возложена на Минэкономразвития. В рамках внедрения плана в течение 2012-2013 гг. был разработан ряд законопроектов и нормативных актов по дальнейшему упрощению разрешительной системы в сфере градостроительства, подключения к электросетям, совершенствования механизма регистрации прав собственности, упрощения налоговой системы, совершенствования деятельности акционерных обществ и защиты прав акционеров, сокращения сроков процедур банкротства и уменьшения затрат на эту процедуру.

Также положительные сдвиги в рейтинге можно ожидать благодаря имплементации норм принятого в 2012 г. Таможенного кодекса, который способствовал уменьшению количества таможенных досмотров при оформлении товаров с использованием таможенной декларации. «С целью выполнения Плана по повышению показателей Украины в рейтинге легкости ведения бизнеса, в прошлом и текущем году проведена значительная работа по реформированию отечественного законодательства и его имплементации. Эксперты Международной финансовой корпорации отметили, что существенные реформы состоялись в законодательстве шести сфер, а именно: подключение к электросетям, получение разрешений на строительство, создание и ликвидация предприятий, регистрация собственности и международной торговли», - отметил директор департамента государственной регуляторной политики и развития предпринимательства Игорь Шевердин.

По его словам, в связи с установленным методологией рейтинга сроком (апрель 2013) не все реформы Правительства смогут быть зачислены при определении позиции Украины в Doing Business – 2014. Но, тем не менее, те сдвиги, которые удалось уже сделать, должны привести к повышению рейтинга Украины в этом году.