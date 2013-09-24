Компания «Полифарб Украина» привлекла 2 млн грн кредита от «ПриватБанка»

Один из крупнейших в стране производителей лакокрасочной продукции компания «Полифарб Украина» привлекла 2 млн грн в рамках кредита от «ПриватБанка», сообщили УНИАН в пресс-службе финучреждения.

Согласно сообщению, привлеченные средства будут направлены на пополнение оборотных средств предприятия, что позволит компании увеличить объемы выпуска продукции.

Справка УНИАН. Компания «Полифарб Украина» - совместное предприятие днепропетровского «Полифарб» и международного лакокрасочного концерна SigmaKalon (Нидерланды). Общий оборот концерна превышает 2 млрд евро в год.

Завод «Полифарб Украина» начал работу в 2003 году. Производит практически полный спектр лакокрасочных материалов строительно-бытового назначения, необходимых для проведения различного рода отделочных работ, профессиональные материалы для разметки дорог, а также индустриально-промышленные краски международного лакокрасочного концерна «PPG Industries SPA».

«ПриватБанк» (Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов.

На 1 июля 2013 года активы банка составили 190,924 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 125,762 млрд грн, обязательства – 171,191 млрд грн, средства клиентов – 120,750 млрд грн, собственный капитал – 19,734 млрд грн, уставный капитал – 14,898 млрд грн. В первом полугодии 2013 года банк получил прибыль в размере 1,383 млрд грн.

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