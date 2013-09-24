Минфин выплатил 75,3 млн долл. по евробондам 2010 года

Украина осуществила выплату купонного дохода по облигациям внешнего государственного займа, выпущенным в 2010 году, в объеме 75,313 млн долл.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов Украины, размещенном на официальном сайте.

«Общая сумма платежа составила 75,313 млн долл. США», - говорится в сообщении.

По информации Минфина, Украина осуществила выпуск облигаций внешнего госзайма на общую сумму 2 млрд долл. с погашением в 2015 году (500 млн долл.) и в 2020 году (1,5 млрд долл.)

Как сообщал УНИАН, в августе текущего года Украина осуществила выплату купонного дохода по десятилетним облигациям внешнего государственного займа, выпущенным в 2011 году, в объеме 59,625 млн долл.