Госфининспекция до конца года проверит законность около 300 тендеров

Государственная финансовая инспекция Украины, получив право проводить проверки государственных закупок в качестве отдельного контрольного мероприятия, намерена усилить контроль за проведением тендерных процедур и до конца года проверить законность проведения порядка 300 торгов в сфере дорожного строительства, образования и в других отраслях, аккумулирующих значительные суммы бюджетных средств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщила начальник управления мониторинга рисковых операций и госзакупок Госфининспекции Анна Ермилова.

«Важная тема – дороги и дорожное строительство. По результатам уже проведенных проверок деятельности предприятий и организаций дорожной отрасли в 2012-2013 годах предупреждено убытков на 272 млн грн. На эту сумму, по рекомендации ГФИ, отменены торги или разорваны договоры, - сказала Ермилова. - Также уделяем особое внимание сфере образования… Нарушения выявляются везде. Просто особое внимание уделяется тем сферам, где больше всего концентрируется государственных средств».

Как подчеркнула Ермилова, на сегодняшний день основным критерием оценки и анализа работы субъекта хозяйствования является уже имеющийся опыт обращений к этим субъектам. «Основной критерий – обращаемся к тем субъектам, к которым уже обращались с запросами информации для проверок, и к тем, кто так и не устранил выявленные нарушения. Это порядка 300 процедур по всей Украине», - разъяснила Ермилова.

При этом она подчеркнула, что проверки госзакупок не приведут к остановке тендеров, как таковых. «Это не отразится на проведении закупок. Выявив нарушение, мы можем обратиться в суд. Если суд признает действия Госфининспекции законными, если есть нарушение, если есть чиновник, который распорядился средствами неэффективно или вовсе их украл, то такие закупки будут, в зависимости от стадии, либо отменены на этапе проведения торгов, либо разорваны договоры, а чиновники, допустившие нарушения, – наказаны. Сами по себе судебные тяжбы процедур закупок не отменяют», - сказала Ермилова.

Она также подчеркнула, что в 2014 году Госфининспекция продолжит проведение проверок государственных закупок - как в рамках комплексных проверок, так и в качестве отдельных мероприятий. «Основой для таких проверок будут прямые поручения Кабинета министров, ведомости о нарушении законодательства со стороны подконтрольных органов, обращения потенциальных участников торгов, усматривающих нарушения в сфере организации и проведения тендеров», - разъяснила Ермилова.

Как сообщал УНИАН, Государственная финансовая инспекция получила право вести прямые проверки хода государственных закупок в качестве отдельного вида контрольной деятельности, вне рамок общего государственного финансового аудита и без необходимости предварительных запросов документального сопровождения закупок с 17 сентября - момента вступления в силу постановления правительства «Об утверждении Порядка проведения проверок государственных закупок Государственной финансовой инспекцией» №631.

Срок проведения проверки составляет 45 рабочих дней, однако он может быть увеличен до 60 дней в случае необходимости проведения дополнительных проверок и сверок. Уведомление о проверке в проверяемое учреждение не присылается.

По состоянию на середину сентября Госфининспекция предупредила расходы по государственным закупкам в объеме 1,25 млрд грн.