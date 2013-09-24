На закрытии межбанка гривня изменилась к доллару незначительно

Во вторник, 24 сентября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,1840/8,1860 грн/долл. по сравнению с 8,1825/8,1860 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов повысились до 11,0360/11,0425 грн/евро с 11,0380/11,0465 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни повысились до 0,2565/0,2570 грн/рубль с 0,2567/0,2572 грн/рубль на 12:00. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,8805 (+0.0455).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3500/1,3550.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 23 сентября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 8,1860/8,1890 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 11,0530/11,0610 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2560/0,2565 грн/рубль.