Украина - аутсайдер среди стран СНГ

Украина демонстрирует худшие среди стран Содружества Независимых Государств показатели экономического роста и развития промышленного производства по итогам января-июля текущего года. Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, где приведены сравнительные данные развития экономик СНГ.

В частности, лучший показатель роста ВВП зафиксирован в январе-июле в Туркменистане – 9,7%, Узбекистане – 8%, Таджикистане – 7,5%, Киргизстане – 7%, Казахстане – 5% и Азербайджане – 5,1%. Средний показатель роста ВВП по странам СНГ составил 1,8%. При этом ВВП Украины по итогам 2-го квартала ко второму кварталу 2012 года снизился на 1,3%.

Лучший показатель развития промпроизводства зафиксирован в Киргизстане – 16,2%, в Узбекистане – 8,2%, Армении – 6,7%. Вместе с тем, средний показатель промпроизводства для стран СНГ в январе-июле 2013 года снизился на 1,2%. В Украине такое снижение составило 5,3%.

Украина также демонстрирует самый низкий показатель инфляции. При среднем индексе потребительских цен для стран СНГ в 3,2%, показатель Украины составляет 0,1%. При этом самая высокая инфляция зафиксирована в Беларуси – 8% и России – 4,4%.

Как сообщал УНИАН, по итогам первого полугодия Украина также демонстрировала худшие показатели экономического роста и промпроизводства среди стран СНГ.

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