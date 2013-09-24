Moody's снизил рейтинг шести украинских компаний

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service снизило рейтинги пяти украинских эмитентов – компаний «Метинвест», «Донецксталь», «Мироновский хлебопродукт», «Лемтранс» и Ferrexpo, а также крупнейшего в Украине частного энергохолдинга ДТЭК до «Caa1» с «B3» вслед за снижением рейтинга Украины.

Об этом сообщается на сайте агентства.

21 сентября Moody's снизил рейтинг государственных облигаций Украины до уровня «Caa1» с «B3» с возможностью дальнейшего пересмотра в сторону понижения из-за низкой ликвидности украинской банковской системы, а также серьезного давления на государственные резервы, обусловленного спросом населения на валюту и необходимостью осуществить значительные долговые выплаты до конца 2014 года.

«Рейтинг снижен для эмитентов Мetinvest B.V, Fintest Trading Co Limited («Донецксталь»), MHP S.A., Lemtrans LLC и Ferrexpo Plc. Кроме того, рейтинг снижен для компании DTEK Holdings B.V. (ДТЭК). Moody's также снизил рейтинги по национальной шкале для 4 компаний, в частности, до «Baa3.ua» в отношении Fintest Trading Co Limited, MHP S.A. и Lemtrans LLC и до «Baa2.ua» в отношении Metinvest B.V», - говорится в сообщении.

Отмечается, что рейтинги также снижены в отношении евробондов, выпущенных указанными компаниями.

При этом в агентстве сообщили, что характеристики указанных компаний сильнее рейтинговых позиций, однако корпоративные рейтинги отражают суверенные, потому что указанные компании составляют деловую среду Украины и оперируют в условиях ее судебной, финансовой, долговой и регуляторной политики.

Как отмечают в агентстве, рейтинги компаний будут пересмотрены сразу после пересмотра суверенных рейтингов страны – как в сторону улучшения, так и в сторону ухудшения. «Рейтинги компаний могут быть улучшены в случае общего улучшения рейтингов страны при условии, что деловые позиции компаний не ухудшатся из-за влияния корпоративных негативных факторов», - отмечается в релизе Moody’s.

Как сообщал УНИАН, ранее служба кредитных рейтингов Standard & Poor's отнесла Украину к группе стран с наибольшими страновыми и отраслевыми рисками, в том числе в банковском секторе (10-я группа). Среди негативных факторов эксперты выделили трудности, связанные с обеспечением внешнего финансирования и финансирования бюджета, что в комплексе с высоким политическим риском обуславливает ослабление экономической устойчивости, а также значительный экономический дисбаланс, сложившийся до кризиса 2008 года, и подверженность риску ослабления курса национальной валюты, что оказывает негативное влияние на устойчивость банковского сектора, а также исключительно высокий кредитный риск, обусловленный агрессивными стандартами кредитования и андеррайтинга украинских банков и недостаточно развитой платежной культурой.

В свою очередь, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз рейтинга Украины до "негативного" со "стабильного", при этом подтвердило долгосрочный рейтинг в иностранной и национальной валюте "В".