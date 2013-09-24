Инфляция в РФ превысила среднеевропейскую в 11 раз

Инфляция в России по состоянию на конец августа в 11,25 раза превысила среднеевропейскую, набрав за январь-август 4,5% против 0,4% в среднем по странам ЕС, сообщает ПРАЙМ.

При этом в августе, отмечает ведомство, в большинстве зарубежных стран, как и в России, наблюдался небольшой рост цен. "В России потребительские цены увеличились за месяц на 0,1% (в среднем по странам ЕС - также на 0,1%)", - говорится в сообщении Росстата.

В августе среди рассматриваемых стран наибольший рост потребительских цен в месячном выражении был отмечен в Бельгии (1,6%) и Люксембурге (1,4%); за январь-август - в Белоруссии (8,2%), на Мальте (4,6%) и в Турции (4,2%). Вместе с тем во многих государствах в августе отмечалось снижение потребительских цен. Наиболее заметным оно было в Греции (на 1,7%), Латвии (на 1,0%), Португалии и на Украине (на 0,7%).

При этом цены на продукты питания в России обгоняют среднеевропейские не так существенно - в 2,6 раза (рост на 2,9% за восемь месяцев против 1,1% в Европе). В ряде европейских государств, как и в России, в январе-августе отмечался значительный прирост цен на продовольствие: в Эстонии на 3,9%, Люксембурге - на 3,2%, Словении - на 3,1%, Испании - на 2,7%, Португалии и Словакии - на 2,5%.

В России за восемь месяцев больше всего выросли цены на овощи – на 14,1% (в среднем по ЕС - снизились на 2,7%), хлебобулочные изделия и крупы – на 5,1% (в странах ЕС - увеличились на 0,7%). Сахар, джем, мед и шоколад подорожали на 4,5% (в ЕС - на 0,6%), фрукты - на 1,4% (в ЕС – на 7,6%). Цены на мясо и мясопродукты с начала года снизились на 0,8%, тогда как в среднем по странам ЕС они увеличились на 1,0%.

В августе и в России, и в ЕС отмечалось снижение цен на продукты питания - соответственно на 1,1% и 0,6%.

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