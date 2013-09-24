Ведущий швейцарский банк закроет счета в 50 странах

Ведущий швейцарский банк Credit Suisse заявил о планах закрыть счета своих клиентов в 50 странах, сообщает lenta.ru со ссылкой на Agence France-Presse. Кредитная организация сосредоточится на богатых клиентах в некоторых из этих стран и полностью уйдет из других.

В последнюю категорию войдут Конго, Ангола и Туркмения. Это связано с тем, что банк не хочет рисковать своей репутацией, работая в государствах с высоким уровнем коррупции или преступности.

В то же время в Дании и Израиле кредитное учреждение сфокусируется на клиентах с объемом вкладов не менее миллиона швейцарских франков (1,1 миллиона долларов). Одной из причин такого решения в отношении ближневосточной страны являются трудности при обслуживании клиентов, имеющих второе гражданство США, поскольку американские регуляторы требуют от них сложной отчетности.

В июле банк уже заявил, что намерен покинуть некоторые мелкие рынки и за счет этого сэкономить 150 миллионов франков.

В последние годы на банковские организации усилилось давление со стороны регуляторов. Они требуют от банкиров содействия в раскрытии счетов, связанных с организованной преступностью, высокопоставленными коррупционерами и другими нарушителями законодательства. В результате стоимость выполнения обязательства перед надзорными органами резко выросла.

Credit Suisse является вторым по объему активов банком Швейцарии (после UBS). В минувшем году его прибыль составила 2,18 миллиарда швейцарских франков. В России банк представлен небольшой «дочкой» «Кредит Свисс Москва».