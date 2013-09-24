Миндоходов в начале 2014 года публично отчитается о проделанной работе

Министерство доходов и сборов Украины планирует в начале следующего года представить публичный отчет о результатах своей деятельности по итогам 2013 года, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«Публичные отчеты - это распространенная практика для государственных ведомств во всем мире. Мы стремимся, чтобы работа министерства была максимально открытой, прозрачной и понятной для граждан и бизнеса. Мы ничего не скрываем», - цитирует пресс-служба министра доходов и сборов Александра Клименко.

Согласно сообщению, налогоплательщики могут оставить свои предложения или замечания о работе ведомства, которые будут учтены при составлении отчета, на сайте министерства или на страницах в социальных сетях.

«Для того, чтобы наш публичный отчет действительно отвечал на важные для общества вопросы, мы готовы выслушать и учесть предложения по его содержанию», - сказал Клименко.

Справка УНИАН. Миндоходов летом 2013 года утвердило пятилетнюю стратегию развития ведомства, в рамках которого министерство должно ежегодно отчитываться о проделанной работе. Кроме того, стратегия предусматривает развитие налоговых и таможенных сервисов, налаживание партнерских отношений с бизнесом и потребителями, а также работу над созданием более эффективных способов борьбы с теневым сектором экономики.