Минфин привлек в госбюджет 694,79 млн грн

Министерство финансов Украины во вторник, 24 сентября, привлекло в государственный бюджет 694,793 млн грн на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин привлек 674,686 млн грн, удовлетворив все три поданные заявки на приобретение 7-летних облигаций с доходностью 14,30%, а также 20,106 млн грн, удовлетворив одну поданную заявку на приобретение 5-летних облигаций с доходностью 14,25%.

Минфин не смог разместить облигации, номинированные в иностранной валюте (долларах США), при этом министерство отклонило две поданные заявки на приобретение 2-летних облигаций с номинальным объемом выпуска 45,728 млн долл. и номинальной доходностью 8,25%. На приобретение 3-летних облигаций номинальной стоимостью 55 млн долл. и номинальной доходностью 8,75% заявок подано не было.

По информации Минфина, размер госдолга находится в пределах, предусмотренных Бюджетным кодексом Украины и Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Как сообщал УНИАН, Минфин 3 сентября привлек в госбюджет 207,131 млн грн, 10 сентября - 815,8 млн грн и 25 млн долл., 17 сентября - 1,03 млрд грн и 61,112 млн евро.

По состоянию на 23 сентября 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 235,513 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 140,774 млрд грн, в собственности банков - 79,619 млрд грн, нерезидентов - 4,229 млрд грн.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).