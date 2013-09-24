Международный валютный фонд вновь понизил прогноз роста ВВП России

Международный валютный фонд (МВФ) вновь понизил прогноз роста ВВП России в 2013 году – до 1,5% с прогнозировавшихся в июне 2,5%, в 2014 году - до 3% с 3,25%, говорится в заявлении миссии МВФ в РФ, передает Прайм.

Это уже второе понижение прогноза для России за этот год: в апрельском обзоре мировой экономики МВФ уже понижал прогноз до 3,4% с 3,7% ранее на 2013 год и оставил прогноз на 2014 год без изменений - 3,8%.

Минэкономразвития прогнозирует в 2013 году рост ВВП РФ 1,8%, в 2014 - 3%.

По оценке МВФ, экономика России близка к полному использованию потенциала, безработица находится на одном из самых низких уровней за всю историю, а загрузка производственных мощностей - на докризисном пиковом уровне. "Вместе с тем рост замедляется, а баланс рисков смещен в неблагоприятную сторону ввиду возможных внешних и внутренних потрясений", - отмечает МВФ.

"Для решения предстоящих задач и повышения потенциального роста объема производства директора (исполнительного совета МВФ) сочли необходимым дополнительно укрепить политику и решительно проводить структурные реформы, особенно на стороне предложения", - говорится в материалах МВФ.

В частности, директора приветствовали принятие нового основанного на цене нефти бюджетного правила и подчеркнули важность его дополнительного укрепления. Они призвали российские власти проводить политику, "соответствующую духу бюджетного правила, и не принимать предложений, направленных на обход лимитов на расходы".