Госдолг Хорватии до конца года составит 25 млрд евро

Государственный долг Хорватии до конца текущего года составит 190 млрд хорватских кун (25 млрд евро). Об этом сегодня заявил премьер-министр республики Зоран Миланович, выступая с посланием перед депутатами Хорватского сабора (парламент), сообщает ИТАР-ТАСС.

"Увеличение госдолга до 190 млрд кун вызывает беспокойство, но это необходимая мера, - указал Миланович. - Мы вынуждены делать дополнительные заимствования для обслуживания внешнего долга республики".

Он напомнил депутатам, что в прошлом году госдолг Хорватии увеличился на 21,5 млрд кун (2,9 млрд евро), половину из которых составили кредиты, привлеченные частично находящимися в собственности государства хорватскими судостроительными верфями.

Одновременно в качестве положительных тенденций в экономике Миланович назвал рост иностранных инвестиций. По его словам, в текущем году "в экономику Хорватии вложено 1,2 млрд кун (160 млн евро) иностранного капитала". "Спустя полгода после формирования специального правительственного органа по привлечению частных инвестиций запущено уже семь проектов, финансируемых на частные деньги, и еще 13 находятся в работе, - подчеркнул премьер. - Всего речь идет о 79 проектах, в основном в промышленности, энергетике и туризме, общей стоимостью 7 млрд евро, которые должны дать для страны 10 тыс. рабочих мест".

Экономика Хорватии и после вступления республики 1 июля текущего года в Европейский Союз находится в тяжелом положении. В стране насчитывается 313 тыс. безработных, что составляет 18% трудоспособного населения. Валовый внутренний продукт по итогам первого полугодия сократился на 0,7 проц по сравнению с тем же периодом прошлого года. Объем промышленного производства по итогам июля уменьшился на 4,1% по сравнению с июлем 2012 года.