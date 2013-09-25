Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России

Всемирный банк пересмотрел свой прогноз роста экономики России в 2013 года в сторону понижения.

Согласно обновленным данным ВВП России по итогам текущего года увеличится лишь на 1,8%, хотя ранее предполагался рост на 2,3%. Прогноз был пересмотрен в связи с ожиданием слабых результатов по итогам III квартала, сообщают Вести.ru.

"В соответствии с нашим основным сценарием экономическая активность в III квартале 2013 года останется слабой", - отмечается в докладе.

Ввиду этого был пересмотрен лишь прогноз роста в III квартале в сторону понижения с 2,5% до 1,5%, в то время как прогноз на IV квартал был сохранен на уровне 2,6%.

При этом Всемирный банк ожидает ускорения роста российской экономики до 3,1%. Прогноз несколько понижен по сравнению с прогнозом роста в 3,6% на 2014 г., опубликованным в июньском докладе Всемирного банка "Глобальные экономические перспективы". Это связано с тем, что, на взгляд экспертов, экономика функционирует близко к уровню своего потенциала.

В будущем году перспективы роста будут в значительной мере определяться ростом внешнего спроса и восстановлением экономики важнейших российских экономических партнеров в еврозоне.

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