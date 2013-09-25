Гривня укрепилась на межбанке

В среду, 25 сентября, к 12:00 на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни повысились до 8,1795/8,1835 грн/долл. против 8,1825/8,1875 грн/долл. на открытии торгов.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к 12:00 понизились до 11,0360/11,0455 грн/евро с 11,0260/11,0345 грн/евро на открытии торгов.

По отношению к российскому рублю к 12:00 котировки гривни повысились до 0,2557/0,2562 грн/рубль с 0,2560/0,2565 грн/рубль на открытии торгов. В России курс доллар-рубль повысился, и к 12:00 установился на уровне 31,9675 (+0.0455).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3475/1,3477, изменяясь в достаточно узком коридоре.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 24 сентября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 8,1825/8,1860 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 11,0360/11,0425 грн/евро, по отношению к российскому рублю - 0,2565/0,2570 грн/рубль.