Клименко призвал китайских инвесторов активнее сотрудничать с Украиной

Министр доходов и сборов Украины Александр Клименко в рамках рабочего визита украинской правительственной делегации в Китайскую Народную Республику встретился с представителями крупнейших компаний КНР и призвал китайских инвесторов активнее сотрудничать с Украиной.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Миндоходов со ссылкой на итоги встречи Клименко с руководством ведущих китайских банков, корпораций и предприятий.

Как отметили в пресс-службе, в ходе встречи Клименко подчеркнул, что Украина заинтересована в увеличении товарооборота с Китаем в комплексе с активизацией инвестиционной деятельности посредством открытия в Украине официальных представительств китайских компаний по примеру корпорации Zhong Xing Telecommunication Equipment Co. Ltd (ZTE) и Huawei.

«При этом министр заверил китайский бизнес в том, что правительство проводит реформы, направленные на создание благоприятного инвестиционного климата, комфортных, простых и понятных условий для ведения бизнеса в нашей стране – в частности, обеспечивая индивидуальный подход в организации налогового сопровождения крупных компаний, когда за каждой крупной компанией закреплен налоговый ассистент, предоставляющий консультации, рекомендации и помощь в оценке рисков», - подчеркнули в пресс-службе Миндоходов.

По информации министерства, по объему товарооборота Китай занимает второе место среди 217 стран – торговых партнеров Украины. Удельный вес экспортно-импортных операций с Китаем составляет 8% общего товарооборота страны. При этом за 8 месяцев текущего года товарооборот составил 7,3 млрд долл., что на 16,6% больше, чем за январь-август 2012 года. Импорт из Китая в Украину вырос на 9,2%, экспорт – на 46,4%. При этом основу экспорта, по данным Миндоходов, составляют промышленные товары и продовольствие, транспортные средства и комплектующие. Из Китая Украина импортирует преимущественно технику, товары легкой промышленности и прокат.

Как сообщал УНИАН, 24-27 сентября в Китае находится правительственная делегация Украины во главе с первым вице-премьер-министром Украины Сергеем Арбузовым. В ходе проведенных встреч с руководством страны и деловыми кругами Арбузов подчеркнул, что Украина рассматривает Китай как стратегического внешнеэкономического партнера и как ключевого партнера в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В конце 2012 года Украина и Китай подписали два масштабных кредитных соглашения: о финансировании проектов в украинском агросекторе на 3 млрд долл., а также проектов в энергосекторе Украины на сумму почти 3,7 млрд долл.

Кроме того, в июне текущего года Экспортно-импортный банк Китая открыл финансирование Национального проекта «Воздушный экспресс». Общая сумма кредита составляет 372 млн долл. Кредит будет выделяться двумя траншами. Первый транш, на 52 млн долл., будет использован на выполнение проектных и подготовительных работ, второй, на 320 млн долл., обеспечит непосредственно строительство инфраструктурных объектов.