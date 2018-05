JPMorgan предложил властям США 3-4 млрд долл. за перемирие

Крупнейший банк США по объему активов JPMorgan Chase & Co. предложил властям США выплатить около 3 млрд долларов в обмен на урегулирование исков о нарушениях на рынке ипотечных ценных бумаг во внесудебном порядке, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на близкий к ситуации источник. Источник Financial Times называют другую сумму — более 4 млрд долл.

Банк пытается урегулировать несколько исков как на федеральном уровне, так и на уровне отдельных штатов. По данным FT, деятельность JPMorgan на рынке ипотечных ценных бумаг расследуют минюст США, генпрокуратура Нью-Йорка, Калифорнии и Пенсильвании. Минюст уже заявил, что это слишком маленькая сумма. 3 млрд долл. — это почти вдвое меньше чистой прибыли JPMorgan за II квартал текущего года (6,5 млрд долл.). Но в случае согласия Минюста этот договор станет самым масштабным урегулированием с участием одной компании в истории США, отмечают «Ведомости».

Еще один иск к JPMorgan подало Федеральное агентство жилищного финансирования США (Federal Housing Finance Agency, FHFA), контролирующее деятельность ипотечных гигантов Fannie Mae и Freddie Mac. FHFA подала иски по ипотечным бумагам к десятку банков, а от JPMorgan требует 6 млрд долл. Таким образом, общая сумма выплат банка для мирного завершения всех ипотечных дел составит около 10 млрд долл., сообщает FT.

Разбирательства на ипотечном рынке являются одной из главных проблем JPMorgan. «Джейми (гендиректор JPMorgan Джеймс Даймон) говорит совету директоров, что это очень важное дело, которое необходимо урегулировать. И совет директоров с ним полностью согласен», — сказал источник WSJ.

Ранее в сентябре регуляторы США и Великобритании оштрафовали JPMorgan Chase & Co. на 920 млн долл. по так называемому делу «лондонского кита» — сотрудника банка Бруно Мишеля Иксиля. «Лондонский кит» и его коллеги открыли на рынке кредитных дефолтных свопов позиции на сотни миллиардов долларов, но в результате реализации ошибочной торговой стратегии нанесли банку ущерб на 6 млрд долл.