«Банк Русский Стандарт» привлечет 100 млн грн в результате размещения облигаций

«Банк Русский Стандарт» (г. Киев) намерен привлечь 100 млн грн в результате публичного размещения именных процентных облигаций серии F. Об этом банк сообщил в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, соответствующее решение акционер банка принял 16 сентября. В рамках эмиссии банк намерен разместить 100 тыс. штук именных процентных облигаций серии F, номинальной стоимостью 1 тыс. грн на общую сумму 100 млн грн. Акционер уполномочил главу правления банка утвердить и подписать проспект эмиссии облигаций, а также зарегистрировать проспект эмиссии и выпуск облигаций в Нацкомисси по ценным бумагам и фондовому рынку.

Справка УНИАН. «Банк Русский Стандарт» (г. Киев) работает на рынке Украины с 2006 года и входит в группу небольших финансовых учреждений.

На 1 июля 2013 года активы банка составляли 3,616 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 2,741 млрд грн, обязательства — 3,328 млрд грн, средства клиентов — 1,858 млрд грн, собственный капитал — 288,282 млн грн, уставный капитал - 183 млн грн.

В первом полугодии 2013 года банк получил прибыль в размере 9,394 млн грн.

100% акций банка принадлежат российскому банку - «Банк Русский Стандарт».