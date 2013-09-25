Товарооборот между Украиной и Россией сократился на 20%

Астана. Премьер-министры Украины и России Николай Азаров и Дмитрий Медведев в ходе двусторонней встречи выразили обеспокоенность по поводу сокращения двустороннего товарооборота в текущем году на 20% по сравнению с прошлогодними показателями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Азарова Виталий Лукьяненко по итогам встречи глав правительств Украины и России.

«Оба премьера высказали глубокую озабоченность тем, что взаимный товарооборот в нынешнем году сократился на 20%», - сообщил Лукьяненко.

Также, по его словам, в ходе встречи было отмечено, что показатель прошлого года был практически рекордным, однако сокращение товарооборота на 20% даже с учетом сокращения объемов закупки Украиной российского газа, довольно существенное. В ходе акцентировалось внимание на необходимости принятия мер для стимулирования роста товарооборота.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата Украины, взаимный товарооборот Украины и России за 2012 год составил 45,05 млрд долл. Экспорт из Украины в РФ составил 17,632 млрд долл. (падение на 11% к 2011 году), импорт - 27,418 млрд долл. (падение на 5,9% к 2011 году). Значительную долю в импорте из РФ занимают поставки энергоносителей.

По данным Федеральной таможенной службы России, за январь-июль 2013 года товарооборот между Украиной и Россией составил 20,739 млрд долл. При этом экспорт России составил 11,428 млрд долл., а импорт из Украины – 9,311 млрд. долл.

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