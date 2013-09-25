Задолженность по зарплате в Украине сократилась до 982,9 млн грн

Объем задолженности по выплате заработной платы в Украине за август 2013 года сократился на 2,5 млн грн, или на 0,3%, и на 1 сентября составил 982,9 млн грн, сообщает Государственная служба статистики.

При этом задолженность экономически активных предприятий составляет 54,2% общего объема долга, задолженность предприятий-банкротов – 40,7%.

В отраслевом разрезе наибольший объем задолженности зафиксирован в промышленности – 461,8 млн грн и в сфере транспорта, почтовой и курьерской деятельности – 229,1 млн грн, наименьший – в сфере информации и телекоммуникаций (1,2 млн грн).

В региональном разрезе наибольший объем задолженности зафиксирован в Донецкой (154,9 млн грн) и Киевской (151,5 млн грн) областях, наименьший – в Черновицкой области – 59 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, объем задолженности по заработной плате в Украине в июле 2013 года сократился по сравнению с июнем на 4,2 млн грн (на 0,4%) и на 1 августа составил 985,4 млн грн.