Экс-глава МВФ Стросс-Кан возглавит люксембургскую компанию Anatevkae

Экс-глава МВФ Доминик Стросс-Кан принял предложение возглавить люксембургскую финансовую компанию Anatevka, передает РИА "Новости".

С приходом Стросс-Кана компания, образованная в 1994 году франко-израильским финансистом Тьери Лейном, получит новое название - Leyne, Strauss-Kahn & Partners, или LSK.

Leyne создана на основе модели англосаксонских инвестиционных банков и занимается управлением активами, венчурным капиталом, страхованием и финансовым посредничеством. В начале марта она начала котироваться на парижской бирже и оценивается в 50,2 миллиона евро. В новой должности Стросс-Кан официально будет утвержден 18 октября - с этой даты он возглавит административный совет LSK.

"С его глобальным видением и уникальным опытом мы будем развиваться как деловой банк, отдавая приоритет нашей международной предпринимательской культуре", - прокомментировал Лейн приход Стросс-Кана.

На сегодняшний день в компании Anatevka работают около 100 человек в шести странах мира (Люксембург, Бельгия, Монако, Израиль, Швейцария и Румыния).

Как сообщал УНИАН, всероссийский банк развития регионов (ВБРР), который является дочерним банком «Роснефти», раскрыл новый состав наблюдательного совета. В нем 11 человек, в том числе Доминик Стросс-Кан, бывший директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ), а ныне партнер-распорядитель консалтинговой фирмы Parnasse.

Стросс-Кан руководил МВФ четыре года, но в мае 2011-го был вынужден подать в отставку после того, как в США был обвинен в сексуальных домогательствах в отношении служащей отеля и даже провел несколько дней под арестом. Спустя пару месяцев дело развалилось. Но потом вновь вспыхнул новый скандал вокруг его персоны. Стросс-Кану официально были предъявлены обвинения в соучастии в сутенерстве, он подозревается в организации сомнительных вечеринок с участием проституток.