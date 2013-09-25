Янукович: Украина настроена оптимистически относительно соглашения с МВФ

Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что украинское правительство настроено оптимистически относительно достижения в этом году соглашения с Международным валютным фондом о кредите в 14,3 млрд долларов.

Об этом он сказал в интервью агентству Bloomberg в Нью-Йорке.

«Мы ведем переговоры с МВФ все четыре последних года и надеемся, что МВФ, наконец, захочет достигнуть соглашения», - сказал он.

«Мы выполнили все требования за исключением одного – повышение цен на газ для населения. Нет у нас возможности поднимать цену. А когда точно соглашение может быть подписано – это вопрос к МВФ. Мы готовы заменить это условие другим и мы готовы это обсуждать», - сказал Янукович.

Как сообщал УНИАН, в июле этого года заместитель руководителя департамента внешних связей МВФ Вильям Мюррей заявил, что Международный валютный фонд может принять решение о возобновлении программы сотрудничества с Украиной в ноябре, после того, как страну посетит миссия Фонда.

Между тем, премьер-министр Николай Азаров заявил, что если не будет договоренности с Международным валютным фондом, Украина при необходимости сможет привлечь средства из других источников.

«Не договоримся (с МВФ – УНИАН), будем жить без кредитов. У нас мир не маленький, он большой. Не договоримся с МВФ, будем занимать в других местах. Свет клином не сошелся», - сказал Азаров.

По его словам, последние два года показали, что Украина способна самостоятельно, без кредитов МВФ, справляться со своими проблемами.

Справка УНИАН. В ноябре 2008 года Международный валютный фонд принял решение о предоставлении Украине двухгодичной программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд долл. В 2008-2009 годах Украина получила три транша кредита на общую сумму 12 млрд долл. Четвертый транш в размере 3,8 млрд долл. Украина рассчитывала получить в ноябре 2009 года, однако из-за проведения президентских выборов средства выделены не были.

После одобрения летом 2010 года новой двухгодичной программы stand-by почти на 16 млрд долл. Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд дол. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл. После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности, по повышению тарифов на газ и теплоснабжение для населения.